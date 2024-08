Dessau/MZ. - Die eigene Vergesslichkeit ist einem 70-Jährigen aus Dessau-Roßlau zum Verhängnis geworden. Der Mann hat diese Woche den Verlust seines Mobiltelefons angezeigt.

Der Senior gab an, dass er sich am Mittwoch, 14. August, gegen 11.30 Uhr in einem Einkaufsmarkt in der Altener Straße befunden hatte. Während des Einkaufes legte er sein Mobiltelefon in einen Kochtopf, den er käuflich erwerben wollte. Er entschloss sich dann jedoch kurzfristig, den Topf nicht zu kaufen und stellte ihn in das Regal zurück. Dabei vergaß der Geschädigte, sein Mobiltelefon wieder an sich zu nehmen.

Als er wenig später den Verlust bemerkte, ging er zurück zu dem Regal, konnte das Telefon dort aber nicht mehr auffinden. In der Hülle des Telefons befanden sich neben persönlichen Dokumenten auch Bargeld sowie seine Debitkarte, deren Sperrung umgehend veranlasst wurde.

Bei dem Versuch, sein eigenes Mobiltelefon anzurufen, musste er feststellen, dass es ausgeschalten war. Insgesamt entstand ein Schaden von etwa 350 Euro.