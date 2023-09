Das Technische Hilfswerk aus Dessau hat am Dienstag die Feuerwehr bei einem Einsatz in Anhalt-Bitterfeld unterstützt. Gebraucht wurde vor allem schweres Gerät.

Mit schwerem Gerät gegen Strohbrand - Dessauer THW hilft bei Brandbekämpfung in Elsnigk

Einsatz bei Feuer in Anhalt-Bitterfeld

Mit Radlader und Bagger unterstützte das THW in Elsnigk die Feuerwehr.

Elsnigk/MZ - Hunderte Tonnen Stroh haben am Dienstagmorgen in einer großen Lagerhalle in Elsnigk (Landkreis Anhalt-Bitterfeld) gebrannt. Bei den Löscharbeiten wurde auch eine Einheit des Technischen Hilfswerks aus Dessau (THW) angefordert. Die Polizei beziffert den entstandenen Schaden auf insgesamt rund 250.000 Euro.