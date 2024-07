Auf der Landesstraße bei Pulspforde bei Zerbst ist es am Donnerstag, 18. Juli, zu einem schweren Verkehrsunfall mit einem Mähdrescher gekommen.

Zerbst/Dessau/MZ. - Auf der Landesstraße bei Pulspforde bei Zerbst ist es am Donnerstag, 18. Juli, zu einem schweren Verkehrsunfall mit einem Mähdrescher gekommen. Das hat die Polizei Anhalt-Bitterfeld gemeldet.

Der 52-jährige Fahrer eines Gespanns aus einem Mähdrescher mit einem gekoppelten Schneidwerkzeug hatte gegen 14 Uhr die L 121 aus Richtung Bonitz in Fahrtrichtung Pulspforde befahren. In einigem Abstand dahinter war ein weiterer Mähdrescher in die gleiche Richtung unterwegs.

Der 72-jähriger Fahrer eines Daimler-Benz überholte zunächst den ersten Mähdrescher und ordnete sich danach wieder in die vorgeschriebene Fahrspur ein. Anschließend kam es aber zur Kollision mit dem vorausfahrenden Mähdrescher bzw. mit dessen angehangenem Schneidwerkzeug.

Der Fahrer des Daimler Benz wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von 60.000 Euro.

Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Daimler-Benz nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen und entsprechend nicht pflichtversichert war. Das dürfte teuer für den 72-jährigen Fahrer werden.