Eine betrunkene Autofahrerin hat am Montagabend im Bereich Hünefeldstraße und Alte Landebahn in Dessau für Aufregung gesorgt.

Dessau/MZ. - Eine betrunkene Frau ist am späten Montagabend, 14. April, von der Polizei aus dem Verkehr gezogen worden. Ein 27-jähriger Zeuge hat zuvor gegen 22.50 Uhr per Notruf mitgeteilt, dass ein Hyundai in der Hünefeldstraße in Richtung Alte Landebahn fahre und schon mit mehreren Verkehrsschildern kollidiert sei, ohne anzuhalten.

Die Polizei konnte den Fahrer ermitteln – es war eine 49-jährige Frau. Bei ihrer Überprüfung wurde festgestellt, dass sie unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein freiwilliger Test ergab einen Wert von über 1,1 Promille. Nach der Blutprobenentnahme, wurde ein Ermittlungsverfahren gegen die Frau eingeleitet.