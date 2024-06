Weil er weder die geldstrafe zahlte, noch seine haftstrafe antrat, suchte die Dessauer Staatsanwaltschaft einen 50-Jährigen per Haftbefahl. In halle wurde er nun von der Polizei gefasst.

Mit Haftbefehl von der Dessauer Staatsanwaltschaft gesuchter Mann wird in Halle festgenommen

Dessau/Halle/MZ/oml - Die Bundespolizei hat am Hauptbahnhof in Halle einen 50-jährigen Mann festgenommen, der per Haftbefehl gesucht worden war.

Am Freitag, dem 7. Juni hatten die Beamten ihn kontrolliert und dabei festgestellt, dass die Staatsanwaltschaft Dessau ihn suchte. Im August 2023 hatte ihn das Amtsgericht Dessau-Roßlau zu einer Geldstrafe von 2.080 Euro beziehungsweise zu einer Ersatzfreiheitsstrafe von 130 Tagen verurteilt. Tatvorwurf war damals Diebstahl und Schwarzfahren. Weder den Geldbetrag zahlte der Verurteilte, noch stellte er sich, trotz ergangener Ladung, dem Strafantritt. Demnach erließ die Staatsanwaltschaft vor 17 Tagen den Haftbefehl.

Diesen eröffneten die Beamten dem Gesuchten und nahmen ihn fest. Den geforderten Betrag konnte der Mann nicht aufbringen, so dass er nun im Gefängnis sitzt.