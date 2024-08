Auf der L63 zwischen Aken und Kleinkühnau sind am Freitag an zwei Stellen 41 Verkehrssünder geblitzt worden.

Dessau/Aken/MZ. - Auf der L63 zwischen Aken und Kleinkühnau sind am Freitag 41 Verkehrssünder geblitzt worden. Die Beamten vom Zentralen Verkehrs- und Autobahndienst in Dessau hatten an zwei verschiedenen Stellen gestanden: Zuerst in einem Bereich, in dem die zulässige Höchstgeschwindigkeit für Pkw bei 100 km/h und für Lkw bei 60 km/h lag. Hier wurden 642 Fahrzeuge gemessen, von denen 25 zu schnell waren.

Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 136 km/h. Später wurde der Blitzer in einem durchgängigen 100er Bereich aufgebaut. Hier passierten 616 Fahrzeuge die Messstelle und es gab 16 Verstöße. Die höchste gemessene Geschwindigkeit lag hier bei 134 km/h.