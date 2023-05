Elf Monate nach einem Tankbetrug an einer Tankstelle in Zerbst sucht die Polizei mit dem Bild einer Überwachungskamera nach dem Täter.

Zerbst/Dessau/MZ - Elf Monate nach einem Tankbetrug an einer Tankstelle in Zerbst sucht die Polizei mit dem Bild einer Überwachungskamera nach dem Täter.

Zu dem Tankbetrug ist es am 9. Juli 2022 gekommen. Damals hatte gegen 16.30 Uhr ein Opel das Gelände der Jet-Tankstelle am Zerbster Heidetorplatz befahren. Der Mann hatte das Auto betankt und im Anschluss das Tankstellengelände verlassen, ohne die Rechnung in Höhe von knapp 100 Euro zu begleichen. An dem Opel waren als gestohlen gemeldete Anhalt-Zerbster Kennzeichen angebracht.

Wer kennt diesen Mann? (Foto: Polizei)

Bisherige Ermittlungen haben nicht zu einer Identifizierung der abgebildeten Person geührt. Die Polizei fragt nun: Wer kann Angaben zur Identität des Mannes machen?

Hinweise nimmt das Revierkommissariat Zerbst unter der Tel. 03923/7160 oder per E-Mail an [email protected] entgegen.