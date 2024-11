Der Stadtschülerrat von Dessau-Roßlau hat eine neue Vorsitzende gewählt. Wer die 15-Jährige ist und was sie erreichen möchte.

Mira Saschenbrecker ist neue Schülerratssprecherin in Dessau-Roßlau: Das hat die 15-Jährige vor

Die neue Stadtratsschülersprecherin Mira Saschenbrecker wurde am 15. Oktober 2024 gewählt.

Dessau/MZ. - Mira Saschenbrecker hatte es nicht erwartet. Die 15-Jährige ist seit Oktober die neue Vorsitzende des Stadtschülerrates in Dessau-Roßlau. „So schnell konnte ich gar nicht schauen, da war ich schon gewählt“, sagt sie und lacht dabei. Am Dienstag in dieser Woche wurde Mira zusätzlich noch zur stellvertretenden Vorsitzenden des Landesschülerrates gewählt. Ob ihr das nicht zu viel sei? „Nein“, sagt die Schülerin. „Da kann ich mich schon mal auf das spätere Leben vorbereiten.“