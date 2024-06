Mildensee/MZ. - Wörlitz hat sie schon, eine Mini-Bibliothek in einer ausrangierten Telefonzelle, wo Besucher bei Bedarf Bücher kostenlos mitnehmen und eigene aussortierte Literatur dort hinterlassen können. Mildensee will nun mit der Parkstadt gleichziehen und ebenfalls eine ausrangierte Telefonzelle zur rund um die Uhr geöffneten Bibliothek umwandeln.

Der zukünftige Stellplatz, der ist schon gefunden. Am örtlichen Springbrunnen, zwischen dem Bärendenkmal und dem Ufer des Scholitzer Sees, wollen die Mitglieder des Mildenseer Ortschaftsrats die Mini-Bibliothek aufstellen. Dort stehen auch genügend Sitzbänke zur Verfügung, um sich bequem vor Ort Bücher durchzuschauen.

Was noch fehlt, ist eine entsprechende Telefonzelle. „Derzeit besteht die Option für einen symbolischen Preis eine originale englische rote Telefonzelle zu erwerben“, so Ortsbürgermeister Uwe Groneberg. Seit dem vergangenen Sommer bietet die Britische Telekom rund 1.000 außer Dienst genommene Telefonzellen für ein britisches Pfund (rund 1,20 Euro) pro Exemplar zur Übernahme an. Jedoch sind noch die Kosten für die Überführung und den Transport von Großbritannien nach Mildensee zu berücksichtigen, die sich schätzungsweise im hohen dreistelligen bis niedrigen vierstelligen Euro-Bereich bewegen. „Wir wollen schnellstmöglich klären, ob das aus dem Ortschaftsratsbudget oder auf Spendenbasis zu finanzieren wäre“, so Groneberg.

Alternativ soll auch nach ausrangierten Telefonzellen in Deutschland gesucht werden, die möglicherweise günstiger zu haben wären. Eine originale englische Telefonzelle wäre aus Sicht der Mildenseer Ortschaftsratsmitglieder aber ein echter Hingucker und möglicherweise eine zusätzliche touristische Attraktion.

Eine Mini-Bibliothek am Springbrunnen in Mildensee würde auf jedem Fall dem Wunsch vieler Bewohner entsprechen, wissen die Ortschaftsräte. Derzeit werden vermehrt Kartons mit aussortierten Büchern auf die Straße gestellt, woran sich interessierte Passanten bedienen können. Jedoch sind die darin enthaltenen Bücher auch jeder Witterung ausgesetzt.

Eine zentrale Mini-Bibliothek im Ort würde nicht nur das Problem lösen und den Wildwuchs an Bücherkartons eindämmen. Es würde den Mildenseern auch weitere Wege nach Wörlitz oder zur Bücherbox in der Zerbster Straße in der Dessauer Innenstadt sparen.