Die Stadtwerke Dessau und Halle planen offenbar ein millionenschweres Gemeinschaftsprojekt in Sachen erneuerbare Energien. Eine Anzeige beim Bundeskartellamt hat das Vorhaben öffentlich gemacht.

Millionen-Investition in Photovoltaik? Kartellamt prüft Projekt der Stadtwerke Dessau und Halle

Dessau/MZ/AGE/SB - Die Stadtwerke Dessau und Halle planen offenbar ein millionenschweres Gemeinschaftsprojekt in Sachen erneuerbare Energien.

Details sind noch nicht bekannt. Im April hatte die MZ allerdings berichtet, dass die Stadtwerke Halle bei Mühlstedt eine Photovoltaikanlage mit einer Maximalleistung von 90 Megawatt errichten wollen.

Prüfverfahren beim Bundeskartellamt wurde Ende Mai gestartet

Öffentlich wurde das gemeinsame Vorhaben durch eine förmliche Anzeige beim Bundeskartellamt. Unter dem Aktenzeichen B8-61/23 wurde am 26. Mai die geplante Gründung des Gemeinschaftsunternehmens EGG-DVV Erneuerbare Energien GmbH & Co KG mit Sitz in Dessau-Roßlau angezeigt.

Das Prüfverfahren des Bundeskartellamts hat nach dem Eingang der vollständigen Anmeldeunterlagen begonnen. Die Behörde hat dann einen Monat Zeit, das Projekt zu prüfen. Erweist sich das Fusionsvorhaben aus kartellrechtlicher Sicht als unproblematisch, wird der Zusammenschluss formlos freigegeben.

Hält die Beschlussabteilung des Bundeskartellamtes eine weitere Prüfung für erforderlich, wird ein förmliches Hauptprüfverfahren eingeleitet und die Frist für die Prüfung des Vorhabens verlängert. Das Bundeskartellamt muss bei Durchführung eines Hauptprüfverfahrens innerhalb von fünf Monaten ab Eingang der vollständigen Anmeldung entscheiden.

Die Dessauer Stadtwerke selbst wollten zu dem neuen Projekt noch keine Details nennen und antworteten auf eine MZ-Anfrage eher allgemein. „Ein wesentliches Ziel der Stadtwerke-Strategie 2025 ist der Ausbau der regenerativen Energien, um die Energiewende vor Ort aktiv voranzubringen und langfristig eine nachhaltige und umweltverträgliche Energieversorgung zu gewährleisten“, teilte Stadtwerke-Pressesprecher Christian Mattke mit. Lokal seien die Stadtwerke bereits beim Ausbau im Photovoltaik-Sektor sehr aktiv und erzeugen derzeit über eigene Anlagen rund 1.000 Megawattstunden Solarstrom pro Jahr. Darüber hinaus verweisen die Stadtwerke seit 2021 über eine Beteiligung am Windpark Schönberg in Mecklenburg-Vorpommern.

Stadtwerke Dessau sprechen allgemeinen von geplanten Investitionen

„Derzeit werden Möglichkeiten geprüft, das Engagement bei der Investition in die nachhaltige Erzeugung zu erweitern“, so Mattke weiter. Im Ergebnis könne die Erweiterung der kommunalen Zusammenarbeit stehen, wobei sich dieser Prozess noch in einer relativ frühen Phase aller erforderlichen Gremiensitzungen, Genehmigungen und Beschlussfassungen befindet. Man wolle ausführlich informieren, sobald alle Kriterien erfüllt sind. Anfang Juli soll das Projekt nichtöffentlich im Stadtrat beraten werden.