Microsofts Flight Simulator lässt bald jeden ans Steuer der „Tante Ju“ aus Dessau

Dessau/MZ - Fans der „Tante Ju“ können ab September selbst ins Cockpit steigen und die Lüfte erobern – zumindest virtuell. Die ab 1932 in Dessau gebaute dreimotorige Junkers Ju 52 wird ab 7. September die erste sogenannte „Local Legend“ in Microsofts „Flight Simulator“.

„Wir sehen uns als digitales Museum und wollen diese alten, supertollen Flugzeuge für die Ewigkeit bewahren“, erklärt Jörg Neumann, Head of „Flight Simulator“ in einem Interview mit T-Online.

So ist die Ju 52 nicht nur von außen exakt nachgebaut worden, sondern auch der Innenraum und das Cockpit sind sehr nahe am Original. Nach eigenen Angaben haben die Entwickler des Microsoft Flight Simulators dafür Kontakt zum Großenkel von Hugo Junkers und zu einem Piloten aufgenommen, der die „Tante Ju“ noch geflogen ist.

In der echten Welt exitieren nur noch etwas mehr als eine Handvoll flugfähige Maschinen. Die meisten davon bleiben aber seit einem tragischen Flugunglück 2018 in der Schweiz am Boden. Passagierflüge werden gar nicht mehr angeboten.

Warum hat es die „Tante Ju“ ins das Microsoft-Spiel geschafft?

Dass es die Junkers-Maschine ins Spiel geschafft hat, hat vor allem zwei Gründe: Zum einen wolle man das in Deutschland so beliebte Flugzeug auch in anderen Regionen der Welt bekannt machen. „In Deutschland ist die Junkers sehr beliebt und wird auch ‚Tante Ju‘ genannt. Aber in Amerika kennt man die nicht“, erzählt Neumann. Das wolle man nun ändern.

Zum anderen wird gleichzeitig mit der Ju 52 auch ein umfangreiches „World Update“ mit detaillierten Flughäfen und Sehenswürdigkeiten aus Deutschland, Österreich und der Schweiz ausgerollt – darunter etwa die Elbphilharmonie, die Bastei in der Sächsischen Schweiz oder auch die Allianz Arena in München. Dafür ist man im vergangenen Jahr über Deutschland geflogen, hat hochauflösende Luftbilder gemacht und 3D-Modelle von Städten und Sehenswürdigkeiten eingekauft. Das erklärte Neumann in einem anderen Interview mit dem Spielemagazin „PC Games“.

Das virtuelle Cockpit der unkes Ju 52 (Screenshot: Xbox)

Fast fotorealistische Landschaften anhand von Satellitenbildern

Die Region rund um Dessau-Roßlau stand hier zwar nicht im Fokus: Anhand von Satellitenbildern des Microsoft-Dienstet Bing und Algorithmen finden sich im Spiel dennoch verblüffend authentische Landschaften der Region. Wer will, kann mit der „Tante Ju“ im Microsoft Flight Simulator aber auch die gesamte Welt bereisen.

Seit dem Erscheinen im Jahr 2020 ist der Flugsimulator von Microsoft bekannt für seine fast fotorealistischen Landschaften und Wettereffekte – letztere werden auf Wunsch sogar in Echtzeit aus aktuellen Daten in das Spiel übertragen.

Volkshochschule Dessau-Roßlau bietet Flugstunden an

Wer sich selbst ein Bild davon machen möchte, kann sich an der Volkshochschule Dessau-Roßlau für einen Einführungskurs in den Microsoft Flight Simulator anmelden. Der nächste Termin ist am 18. November.

Alle anderen können den „Flight Simulator“ aber auch für den PC oder die Spielekonsole X-Box ab einem Preis von rund 60 Euro erwerben. Zudem ist die Software Teil des sogenannten „Xbox-Game-Passes“ einer Art Abo-Dienst wie Netflix, allerdings für Computerspiele, den es schon zum Preis von zehn Euro im Monat gibt.