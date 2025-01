Für die Stadtmarketinggesellschaft Dessau-Roßlau hat mit der Eröffnung der Grünen Woche in Berlin die diesjährige touristische Messesaison begonnen. Dresden und Hamburg stehen auch noch auf dem Programm.

Messestart auf „Grüner Woche“ in Berlin: Dessau-Roßlaus Touristiker werben mit dem Bauhaus

Julia Geupel von der Stadtmarketinggesellschaft Dessau am Stand der Welterbe-Region auf der Grünen Woche in Berlin.

Dessau-Rosslau/MZ/hth. - Für die Stadtmarketinggesellschaft Dessau-Roßlau (SMG) hat mit der Eröffnung der Grünen Woche in Berlin die diesjährige touristische Messesaison begonnen. Zum Jahresbeginn präsentiert sich die Stadt am Stand des Tourismusverbandes Welterbe-Region Anhalt-Dessau-Wittenberg in der Sachsen-Anhalt-Halle 23, informiert Franziska Staudte, Leiterin der Touristinformation. Mit im Gepäck ist unter anderem die neue Imagebroschüre der Stadt.

„Gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen der Welterbe-Region präsentieren wir die touristischen Angebote der Stadt und der Region. Wir möchten das Messepublikum, das nicht nur aus Berlin, Potsdam und Brandenburg kommt, zur Erkundung unserer Stadt einladen und auf unser Bauhausjubiläum in diesem und im kommenden Jahr aufmerksam machen“, erklärt Staudte.

Die „Grüne Woche“ lädt noch bis Sonntag, 26. Januar, nach Berlin ein

Die „Grüne Woche“ lädt noch bis zum 26. Januar nach Berlin ein. Sie ist die Leitmesse für Branchenvertreter aus Ernährung, Landwirtschaft und Gartenbau. 1.500 Aussteller aus 60 Ländern zeigen ihre kulinarischen Highlights, ihre Innovationen und interessante Reiseziele.

Die Stadtmarketinggesellschaft Dessau-Roßlau wird am Anfang des Jahres zudem erstmalig vom 31. Januar bis 1. Februar auf der Reisemesse Dresden vertreten sein sowie zusammen mit der Welterbe-Region Anhalt-Dessau-Wittenberg vom 6. bis 9. Februar auf der Reisen Hamburg.

Auf der Fachbesuchermesse ITB (Internationale Tourismusbörse) in Berlin wird dann vom 4. bis 6. März die Aufmerksamkeit von Reiseveranstaltern und Pressevertretern auf die Stadt gelenkt, so die Leiterin der Touristinformation.