Nach Messerattacke in Dessau-Nord: Polizei nimmt Tatverdächtigen in Zerbst fest

Dessau/MZ. - Nach einer Messerattacke auf einen 40-jährigen Mann in Dessau-Nord hat die Polizei einen Tatverdächtigen gefasst: Nach intensiven Ermittlungen habe man am Mittwoch gegen Mittag einen Untersuchungshaftbefehl gegen einen 36-jährigen Mann in Zerbst vollstreckt, so ein Polizeisprecher am Donnerstag.

Nach richterlicher Vorführung sei der Mann in eine Justizvollzugsanstalt gebracht worden. Angaben zum Motiv des Angriffs oder zu der Frage, ob Täter und Opfer sich kannten, wurden auch auf Nachfrage nicht gemacht.

Die Tat hatte sich am Freitagmorgen, 16. Februar, gegen 5 Uhr in der Nähe der Dessauer Rabestraße ereignet. Nach Angaben der Polizei waren dort der 40-Jährige und ein Mann in einen Streit geraten, in dessen Verlauf der Täter mehrfach mit einem Messer auf den anderen einstach, unter anderem im Bereich des Oberkörpers.

Der 40-Jährige wurde schwer verletzt in das Dessauer Klinikum gebracht. Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen nach dem Täter waren damals ohne Ergebnis geblieben.

Die Polizei war schon damals recht vage zu möglichen Hintergründen der Tat geblieben. Offenbar waren Fundort des Schwerverletzten und Tatort aber nicht identisch. Man hatte aber Zeugenbefragungen bestätigt. Ob die nun halfen, auf den Tatverdächtigen zu kommen, ist ebenfalls offen.