Nach Messerattacke in Solingen

Oliver Hofmann ist leitender Trainer einer Schule für Gewaltprävention, Selbstverteidigung und Kampfkunst in Dessau. Im Interview erklärt er, wie man sich vor Messerangriffen schützen kann.

Dessau/MZ. - Oliver Hofmann sitzt seinem Gesprächspartner gegenüber. Ein durchtrainierter Typ, Betreiber einer Schule für Selbstverteidigung in Dessau. In seiner Jugend Fallschirmjäger, geschult in diversen Kampfkunstdisziplinen.