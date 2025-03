Drei Männer stehen wegen gefährlicher Körperverletzung in Dessau vor Gericht. Viele Hintergründe sind noch unklar.

Prozess am Landgericht

Das Landgericht in Dessau.

Dessau/MZ. - Unbekannte zwangen ihn in ein Auto, hielten ihm eine Pistole vor, forderten Geld. Wortlos stach einer mit einem Messer in seinen rechten Oberschenkel. Und doch behauptet der Geschädigte, es sei nur ein Missverständnis gewesen. Die Jungs hätten nichts von ihm gewollt. Was passiert sei, sei passiert – er habe nichts zu sagen.