140 Millionen investiert Merz auf Wachstumskurs: Unternehmen vergrößert sich im Pharmapark bei Dessau-Roßlau

Das Pharmaunternehmen in Tornau hat eine neue Abfüllanlage in Betrieb genommen. 90 neue Arbeitsplätze sind entstanden. Was in Zukunft noch geplant ist.