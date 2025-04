Auf der Bahnhofsbrücke in Dessau sind am Donnerstagnachmittag ein Mercedes-Benz und ein Linienbus zusammengestoßen.

Mercedes kracht in Hinterachse von Linienbus - Ein Insasse des Busses wird leicht verletzt

Unfall in Dessau

Dessau/MZ. - Auf der Bahnhofsbrücke in Dessau sind am Donnerstagnachmittag ein Mercedes-Benz und ein Linienbus zusammengestoßen. Dabei wurde eine Person im Linienbus leicht verletzt.

Wie das Polizeirevier in der Wolfgangstraße mitteilte, hatte eine 61-jährige Fahrerin mit ihrem Mercedes-Benz gegen 15.20 Uhr die Antoinettenstraße von der Bahnhofsbrücke in Richtung Wolfgangstraße befahren. Dabei beachtete sie nicht die rote Ampel an der Ausfahrt des Busbahnhofs, überfuhr sie und blieb kurz dahinter stehen.

Als der 33-jährige Linienbusfahrer aus der Ausfahrt des Busbahnhofs in die Antoinettenstraße in Richtung Bahnhofsbrücke einbog, fuhr die Auto-Fahrerin wieder ein Stück an und kollidierte frontal mit der Hinterachse des Linienbusses. Es entstand Sachschaden von ca. 4.000 Euro.