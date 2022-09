Mehrere neue Baustellen in Dessau-Roßlau - Hier müssen Autofahrer Umleitungen nehmen

An mehreren Orten in der Stadt wird gebaut.

Dessau-Rosslau/MZ - In dieser Woche stehen wieder einige Baustellen in der Stadt an. Vor allem Autofahrer auf der Südstraße in Roßlau müssen sich an eine Umleitung gewöhnen. Vom heutigen Montag, dem 19. September bis zum 30. September ist der Abschnitt Luchstraße - Am Schloßgarten wegen Reparaturarbeiten gesperrt. Aufgrund der Vollsperrung wird der Verkehr aus und nach Coswig in beiden Richtungen über die Luchstraße, Dessauer Straße, Burgwallstraße, Waldstraße, Am Finkenherd, Meinsdorfer Straße und Schweinemarkt zurück auf die Hauptstraße B187 umgeleitet.

Des weiteren ist am Mittwoch, dem 21. September die Albert-Schweitzer-Straße in Höhe der Hausnummern 53 bis 55 wegen des Aufbaus eines Krans gesperrt. In der Köthener Straße ist die Fahrbahn am dem heutigen Montag, dem 19. September bis Freitag, dem 23. September in Höhe Hausnummer 3 wegen eine Maßnahme der Stadtwerke halbseitig gesperrt. Eine Ampel regelt den Verkehr.Foto: dpa