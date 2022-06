Mehr Touristen, mehr Kunden auf dem Bahnhof - Dessau profitiert vom Neun-Euro-Ticket

Wegen des Fahrscheins für neun Euro und wegen vieler Regionalzüge kommen deutlich mehr Touristen und Pendler in Dessau an. Händler freuen sich. Die Stadtwerke werden die Bauhauslinie wieder aktivieren.

Dessau-Rosslau/MZ - Für Bahnreisende hat der Dessauer Hauptbahnhof einen großen Nachteil: Es halten so gut wie keine Fernverkehrszüge in der Bauhausstadt. Selbst wer von Berlin aus Dessau-Roßlau besuchen will, muss einen Nahverkehrszug nehmen. Doch genau dieser Umstand scheint sich für die Stadt nun zum Vorteil zu entwickeln. Dessau-Roßlau profitiert offenbar stark vom neuen Neun-Euro-Ticket.