Mehr Platz für Autohaus Heise in Dessau - Altes Haus in der Heidestraße wird abgerissen

Dessau/MZ - Im Herbst hatte das Dessauer Traditions-Autohaus Heise es fast nebenbei angekündigt: Nicht nur der Name ändert sich nach der Fusion mit der Feser-Gruppe in „Feser & Heise“, sondern das Unternehmen investiert auch massiv in seine Standorte. So soll die Filiale in der Heidestraße vergrößert werden.

Seit dieser Woche ist davon auch etwas zu sehen. Ein altes Haus unmittelbar neben dem Autohaus wurde abgerissen. Dafür ist auch die Heidestraße gesperrt. Die Bauarbeiten sollen bis Donnerstag, dem 6. April dauern. Eine Umleitung ist ausgeschildert.