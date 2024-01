Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Dessau-Rosslau/MZ. - Im vergangenen Jahr haben sich die Kunden bei ihren Heizungsfirmen die Klinke in die Hand gegeben. Viele wollten vor Inkrafttreten des Gebäudeenergiegesetzes noch ihre Heizung erneuern. Denn Heizungen, die vor dem Jahreswechsel eingebaut oder bestellt worden waren, haben über 20 Jahre Bestandsschutz. Mit dem neuen Jahr, so schildert Manfred Petz, sei es in den Unternehmen in der privaten Sparte regelrecht still geworden.