Mehr als eine Jobbörse: Am Freitag ist wieder Rückkehrertag im DVV-Saal

Dessau/MZ. - Der Tag nach dem zweiten Weihnachtsfeiertag ist seit nunmehr sieben Jahren Messetag in Dessau-Roßlau. 2017 fand der erste Rückkehrertag in der Doppelstadt statt. Auch in diesem Jahr lädt am 27. Dezember die Stadtmarketinggesellschaft Dessau-Roßlau von 13 bis 16 Uhr unter dem Motto „Wann kommst du nach Hause?“ alle Interessierten in den Saal der Stadtwerke Dessau in der Albrechtstraße 48 ein, um mit Unternehmen aus Dessau-Roßlau und Umgebung ins Gespräch zu kommen.

