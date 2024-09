Dessau-Roßlau/MZ. - Am kommenden Sonnband, 14. September, ist Tag der Feuerwehr in Sachsen-Anhalt. Aus diesem Anlass hat das MDR-Fernsehen eine fünfteilige Serie mit Freiwilligen und Berufsfeuerwehren gedreht, die in dieser Woche, 19 Uhr, innerhalb der Sendung „Sachsen-Anhalt heute“ gezeigt wird. Eine Folge wurde im Amt für Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst in Dessau-Roßlau gedreht.

Das Team des MDR hatte eine der drei Wachabteilungen der Feuerwache in Dessau-Roßlau begleitet. Sie sind 24 Stunden in Bereitschaft. Über 15.000-mal rückten die Männer im vergangenen Jahr aus: Brände, Notfallrettungen, Bergung von Mensch und Tier, es gibt einen eigenen Rettungsdienst und eine Rettungsleitstelle.

Die jeweils 14 Männer, die hier abwechselnd Dienst haben, leben für 24 Stunden wie eine Familie zusammen. Das MDR-Team hat die Kameraden unter anderem bei einer Übung der Höhenrettung mit Spezialfahrzeugen begleitet und war bei einem tatsächlichen Alarm in einem Seniorenheim in Dessau-Roßlau dabei.

Der Film aus Dessau-Roßlau wird am Mittwoch, 11. September, ausgestrahlt und ist danach in der ARD-Mediathek abrufbar. Weitere Folgen wurden in Bennungen im Südharz, bei der Freiwilligen Feuerwehr Gorsdorf-Hemsendorf bei Jessen, in Rehmsdorf bei Zeitz und mit der Schierker Feuerwehr gedreht.