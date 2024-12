Rosslau/MZ. - Der 81-jährige Mann, der bei einem Wohnungsbrand in Roßlau am 2. Adventswochenende ums Leben gekommen ist, war der bekannte ehemalige Motorboot-Rennfahrer Manfred „Manni“ Schulze. Das bestätigte Björn Emmerich, selbst Motorbootsportler und Förderer des Vereins „MBC Elbe Dessau“, in dem Schulze Ehrenmitglied war, der MZ.

