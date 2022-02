„Mäuseland“ zieht um in die Nachbarschaft

Dessau/MZ - Fast eine Woche schon haben Stürme mit Windböen an Orkangrenze auch Dessau-Roßlau kräftig durchgepustet: „Ylenia“ machte den Auftakt, direkt danach folgte am Wochenende „Zeynep“ und am Montag überrollte das Sturmtief „Antonia“ Deutschland.

Mit einer winzigen Atempause ab 13 Uhr mittags im Dessauer Westen. Da nämlich lassen es sich weder Erwachsene noch eine kleine Abordnung von Kindern nehmen, auf dem Gelände zwischen Schochplan, Auenweg und Kastanienhof den traditionellen ersten Spatenstich zu setzen für die neue Kindertagesstätte „Mäuseland“. So ein großes Ding kann eben nicht einfach „vom Winde verweht“ werden. Neben den großen Männern drückt auch der sechsjährige Milo seinen Spaten energisch ins Erdreich.

Seit 20 Jahren Betriebskindergarten mit Anpassung der Öffnungszeit an Arbeitszeit der Klinik-Mitarbeiter

Das Städtische Klinikum Dessau (SKD) startet mit großem Bahnhof den Ersatzneubau für seinen Betriebskindergarten. Mit einer Bausumme von 6,7 Millionen Euro wird die neue Kindertagesstätte zugleich das größte Bauprojekt des Klinikums im nichtmedizinischen Bereich.

Das „Mäuseland“ besteht in diesem Jahr genau 20 Jahre, liegt in einem ebenerdigen Gebäudekomplex auf dem Klinikgelände. Und hat bisher Platz für maximal 170 Kinder im Alter von 0 bis 7 Jahren, die von 26 pädagogischen Mitarbeiterinnen, zwei technischen Kräfte und einer Kinderkrankenschwester betreut werden. Aufgenommen werden vorrangig Kinder von im Klinikum beschäftigten Mitarbeitern. Die Einrichtung ist ganzjährig von Montag bis Freitag jeweils von 6 bis 17 Uhr geöffnet. Die Öffnungszeiten der Kita aber können variabel abgestimmt werden mit den Arbeitszeiten der Beschäftigten. Bei Bedarf also kann die Betreuungszeit von 5.30 bis 20.30 Uhr erweitert werden. „Ohne zusätzliche Kosten, und am Abend werden auf Wunsch die Kinder auch gleich bettfertig gemacht“, heißt es in der Information aus dem „Mäuseland“.

Ersatzneubau für 200 Kinder, weil Kapazität am ersten Standort total ausgeschöpft ist

„Die Nachfrage nach Plätzen ist groß“, sagt Annette Focke. Die heutige stellvertretende Einrichtungsleiterin gehörte wie auch Kita-Leiterin Sylvia Richter vor 20 Jahren zu den Gründungsvätern und -müttern des betriebseigenen Kindergartens. „Weil der Bedarf einfach riesig war. Und weil es in dem vorherigen Bezirkskrankenhaus Dessau-Alten bereits eine Kinderbetreuung für die Familien der Mitarbeiter gab.“

Mit dem Neubau nun wird die Zahl der Betreuungsplätze für die Krippen- und Kindergartenkinder sogar noch erweitert. Insgesamt sollen künftig 200 Knipse mit Mutti oder Vati gemeinsam „zur Arbeit“ gehen.

„Wir machen diese Erweiterung nicht zum Selbstzweck, sondern reagieren damit auf die wachsende Nachfrage“, weiß Verwaltungsdirektor Dr. André Dyrna nur zu genau: „In Zeiten des Fachkräftemangels sind betriebseigene Plätze zur Kinderbetreuung ein wichtiges Merkmal für einen attraktiven Arbeitgeber.“

Auf dem Klinikumsgelände indes waren die Erweiterungspotenziale für die Kita inzwischen ausgeschöpft, begründet der Ärztliche Direktor des Klinikums, Dr. Joachim Zagrodnick, die Entscheidung für den Neubau quasi vor den Toren des Klinikums. Neben der 2.500 Quadratmeter großen Grundfläche für das eingeschossige Gebäude mit den zwei Flügeln für Krippe und Kindergarten bieten weitere 3.500 Quadratmeter auf dem Außengelände viel Platz für große Spielflächen unter freiem Himmel oder unter Bäumen. Im Krippenbereich sind vier Gruppen mit je 17 Krabbelkindern vorgesehen, im Kindergarten dann sechs Gruppen mit bis zu 22 „Großen“.

Ab nächster Woche rollen die Bagger an - Bauzeit bis 2. Halbjahr 2023

Stolz auf den nun gestarteten Neubau Ist auch Jens Krause, der Beigeordnete für Soziales im Rathaus und Vorsitzender im Betriebsausschuss Klinikum vom Stadtrat Dessau-Roßlau. „Mit 2.000 Mitarbeitern ist das Städtische Klinikum Dessau einer der größten Arbeitgeber der Stadt, und ich freue mich, dass es die Vereinbarkeit von Beruf und Familie so ernst nimmt.“ Vor 20 Jahren, im Herbst 2002, habe das Klinikum seine eigene Kindertagesstätte mit damals 13 Erziehern für 63 Kinder gegründet. „Wie an ständig steigenden Anmeldungen und mehreren baulichen Erweiterungen zu sehen war, ist diese Kita ein Erfolgsmodell.“

Dieser Tage nun werden noch Bauzaun und Bauschild aufgestellt, ab nächste Woche dann rollen die Bagger auf das Gelände. Generalauftragnehmer ist die Bauservice Großenhain GmbH.

Das neue Zuhause für die Kita „Mäuseland“ soll im 2. Halbjahr 2023 fertiggestellt und eingerichtet werden, kündigt Jens Larsen als Abteilungsleiter vom Bau- und Gebäudemanagement im SKD an.

Draufsicht auf die geplante Kita neben der Straßenbahnhaltestelle. Grafik: SKD