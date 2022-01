Männer randalieren in Innenstadt von Dessau - Sieben Autospiegel abgetreten

Eine Zeugin hatte am Sonntag gegen 4.40 Uhr die Polizei alarmiert.

Dessau/MZ - Zwei bislang unbekannte Männer haben in der Nacht zum Sonntag in der Dessauer Innenstadt randaliert. Eine 26-jährige Zeugin hatte die Polizei gegen 4.40 Uhr in die Lange Gasse gerufen. Die junge Frau hatte dort mehrere beschädigte Fahrzeuge gemeldet.

Nach bisherigen Erkenntnissen waren zuvor zwei Männer zu Fuß in der Langen Gasse, Poststraße und Hobuschgasse unterwegs und hatten die Außenspiegel von insgesamt sieben Fahrzeug abgetreten. Weiterhin warfen sie mehrere Mülltonnen zu Boden und beschädigten ein Fahrrad.

Die genaue Schadenshöhe war zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht bekannt. Eine nähere Beschreibung der beiden Unbekannten durch die Zeugin war nicht möglich.

Das Polizeirevier bittet Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt machen können, sich beim Polizeirevier Dessau-Roßlau unter (0340) 25030 zu melden.