Dessau/MZ/oml - Ein Mann ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Dessau von einem Fahrzeug überrollt und dabei so schwer verletzt worden, dass er gestorben ist. Wie die Feuerwehr mitteilt, geriet der nicht näher beschriebene Mann um 0.20 Uhr am Sonntagmorgen im Birkenweg unter ein Fahrzeug.

„Feuerwehr, Polizei, Rettungsdienst sowie die Freiwillige Feuerwehr Roßlau waren rasch am Einsatzort, um Rettungsmaßnahmen einzuleiten. Trotz intensiver Bemühungen konnte die Person jedoch nicht mehr gerettet werden“, schreibt die Feuerwehr. Der Notarzt stellte noch am Unfallort den Tod des Mannes fest.

Das Fahrzeug, bislang ist nicht bekannt um was für eine Art es sich handelt, wurde von einer Frau gesteuert, die unter Schock stand und vom Rettungsdienst behandelt wurde. Unterdessen musste die Feuerwehr den eingeklemmten Mann mit Spezialgerät unter dem Fahrzeug herausziehen und bergen, da er sich in einer komplizioerten Position befand.

Im Einsatz waren die Polizei mit 2 Streifenwagen, der Rettungsdienst mit einem Notarzteinsatzfahrzeug und einem Rettungswagen, die Berufsfeuerwehr mit vier Fahrzeugen und die Freiwillige Feuerwehr Roßlau mit drei Fahrzeugen.