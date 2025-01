Ein Mann in Zerbst konnte einen Bekannten nicht mehr erreichen, auch auf der Arbeit war dieser nicht mehr erschienen. Eine Vermisstenmeldung nahm die Polizei aber nicht auf.

Mann vermisst in Zerbst Kumpel und Arbeitskollegen - Aufklärung der Polizei sorgt für Überraschung

Zerbst/MZ. - Eine „Vermisstenmeldung“ hat die Polizei Anhalt-Bitterfeld am Freitag, 31. Januar, nur kurzzeitig beschäftigt.

In den Vormittagsstunden war diese bei der Zerbster Polizei eingegangen. Ein 35-Jähriger gab an, einen Bekannten schon seit einigen Tagen nicht mehr erreichen zu können. Auch sei dieser nicht wie gewohnt an seiner Arbeitsstelle erschienen. Dieses Verhalten sei sehr ungewöhnlich und gebe ihm Grund zur Sorge.

Eine Überprüfung des 34 Jahre alten Mannes in den polizeilichen Informationssystemen brachte Entwarnung, allerdings anders als gedacht: Der Mann sitzt derzeit in einer Justizvollzugsanstalt ein.