Unfall in der Kavalierstraße Mann kreuzt Weg - 50-jährige Radfahrerin bremst in Dessau stark und kommt zu Fall

Die Frau war in Dessau in Richtung Museumskreuzung unterwegs - und verletzte sich bei dem Sturz an beiden Armen. Der andere Fahrradfahrer fuhr einfach weiter.