Ein Unbekannter hat sich auf ein Internet-Inserat des Mannes aus Dessau gemeldet - und die Vermittlung eines Käufers in Aussicht gestellt. Nach der zweiten Überweisung nach Litauen meldete sich die Bank des Dessauer.

Mann aus Dessau will Büchersammlung verkaufen und gerät an Betrüger: 14.000 Euro Gebühren bezahlt

Dessau/MZ. - Ein 70-jähriger Mann aus Dessau ist bei dem Versuch, seine Buchsammlung zu verkaufen, an Betrüger geraten und hat so 14.000 Euro verloren. Das hat der Senior am Freitag, 11. Oktober, im Polizeirevier Dessau-Roßlau angezeigt.

Der Mann hatte im Internet auf verschiedenen Plattformen seine Buchsammlung für 150.000 Euro angeboten. Nach seinen Angaben hatte dann am Dienstag, 8. Oktober, ohne Vorankündigung ein junger Mann bei ihm an der Tür geklingelt, der behauptete, er würde einen Interessenten für die Sammlung kennen und er könne diesen vermitteln.

Zugleich erklärte der junge Mann, dass für die Abwicklung des Geschäfts diverse Kautionen und Gebühren gezahlt werden müssten. Die Bankdaten erhielt der Dessauer Rentner dann per SMS. In der Folge überwies der Geschädigte insgesamt 14.000 Euro in zwei Raten auf ein litauisches Bankkonto.

Nachdem der 70-Jährige wegen der zweiten Überweisung von seiner Bank kontaktiert wurde und die ihn auf einen möglich Betrug hinwies, entschloss er sich, Anzeige bei der Polizei zu erstatten.