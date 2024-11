Am frühen Mittwochmorgen wurde das Dromedartrio im Tierpark Dessau durch Dromedarstute Mandy komplettiert.

Dessau/MZ, - Seit dem frühen Mittwochmorgen ist das Dromedartrio im Tierpark Dessau komplettiert - mit Dromedardame Mandy. Sie hatte aus logistischen Gründen gut vier Wochen auf ihre Reise nach Dessau-Roßlau warten müssen, ist nun aber eingetroffen.

Nun sind alle drei Dromedare im Tierpark Dessau wie geplant vereint. „Die drei Stuten hatten eine schöne Zeit an der Müritz mit Hengst Akim und nun ist das Tierparkteam sehr optimistisch, dass im nächsten Jahr Ergebnisse zu sehen sind “, erklärte Dessau-Roßlau Stadtsprecher Ralf Schüler.

Mit über zwei Metern sind die Dromedare die größten Tiere im Tierpark Dessau. Gleichzeitig gehören sie allerdings auch zu den Tieren, die aktuell noch keinen Tierpaten haben. Annett, Greta und Mandy suchen einen solchen. Mehr Informationen dazu gibt es vom Tierparkteam. Foto: Tierpark

Wer Interesse an einer Tierpatenschaft hat, kann sich per Mail an [email protected] wenden.