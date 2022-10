Mancher Platz bleibt bei „Rain Man“ leer - Hallervorden hofft auf mehr Neugier der Dessauer

Am Mitteldeutschen Theater in der Marienkirche hatte „Rain Man“ mit Tatort-Kommissar Richy Müller gefeierte Premiere. Doch das Interesse ist ausbaufähig bei Vorstellungen ohne Didi selbst. Woran liegt das?

Dessau/MZ - Wer unter der Woche nach 21.30 Uhr durch die oft menschenleere Zerbster Straße oder vom Bauhaus Museum zum Hauptbahnhof geht, weiß, was ein neues anspruchsvolles Theater für Dessau bedeuten kann. Beschwingtes Publikum will nach den Vorstellungen sprechen und den Abend glücklich ausklingen lassen. Da leuchtet dann an einigen Ecken auch die nächtliche Gastronomie häufiger und intensiver.