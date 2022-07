Mädchen beim Ladendiebstahl in Dessau ertappt - Falsche Personalien bei Polizei angegeben

Im Dessauer Rathauscenter sind am Samstag zwei Mädchen beim Klauen erwischt worden. Die Mädchen hatten Kosmetik eingesteckt - und wurden dabei beobachtet.

Die Polizei wurde in Dessau zu einem Ladendiebstahl gerufen.

Dessau/MZ - Zwei jugendliche Ladendiebinnen sind am Sonnabend gegen 18 Uhr im Dessauer Rathauscenter beim Ladendiebstahl beobachtet und ertappt worden. Die Mädchen hatten versucht, Kosmetik im Wert von etwa 65 Euro zu entwenden.

Bei den herbeigerufenen Polizeibeamten gaben sie zuerst falsche Personalien von Kindern an, wurden dann jedoch reumütig und machten ordnungsgemäße Angaben. Die Jugendlichen wurden im Anschluss zum Polizeirevier in die Wolfgangstraße gebracht und später dort an die Erziehungsberechtigten übergeben.