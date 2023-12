3.900 Euro erbeutet Lotto-Geschäfte und Tankstellen in Dessau überfallen - 25-Jähriger steht seit Dienstag vor Gericht

Vier Geschäfte hat er überfallen, eines in Bitterfeld, drei in Dessau. Und sitzt dafür am Dienstag als Angeklagter im Dessauer Landgericht. Was er zu einer Schulklasse im Saal sagt. Wie er die Taten begründet.