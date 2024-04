Susen Thielemann ist die neue Verfahrenslotsin des Jugendamtes in Dessau-Roßlau.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Dessau/MZ. - Im Jugendamt ist Susen Thielemann kein Neuling. Schließlich war sie 25 Jahre lang im erzieherischen Kinder- und Jugendschutz tätig und koordinierte in dieser Funktion die Arbeit der Suchtprävention in der Stadt. Ein alter Hase also.