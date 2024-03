In der Frage um einen temporären Umzug der Kita „Buratino“ zeichnet sich womöglich eine Lösung ab, bei der nicht alle Kinder von Meinsdorf bis ins weit entfernte Alten fahren müssen.

Lösung für Kita „Buratino“ in Meinsdorf? Stadt prüft Aufteilung der Kinder auf zwei Standorte

Die Kita Burationo in Meinsdorf muss für Bauarbeiten leergezogen werden.

Meinsdorf/MZ. - In der Frage um einen temporären Umzug der Kita „Buratino“ zeichnet sich womöglich eine Lösung ab, bei der nicht alle Kinder von Meinsdorf bis ins weit entfernte Alten fahren müssen. Das hat Dessau-Roßlaus Sozialdezernentin Eter Hachmann am Mittwoch in der Sitzung des Stadtrates angedeutet.