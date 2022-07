Schaden von 7.000 Euro Kleintransporter kippt auf A9 bei Dessau um - Fahrer hat großes Glück

Auf der A9 in Richtung Berlin ist am Freitag zwischen den Anschlussstellen Coswig und Köselitz ein Transporter mit Anhänger umgekippt. Der Transporter war in Richtung Berlin unterwegs.