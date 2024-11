Lieblingsgerichte werden gesucht - Was Dessauer Küchenchefs dafür in Töpfe und Pfannen bringen

"Bunt ist meine Lieblingsfarbe" sagen Lauritz Kapplusch, Tobias Felger und Paul Thiele vom "Tobi or not Tobi".

Dessau/MZ. - Gegessen hat Thomas Wolffgang in den letzten zwei Wochen viel. Sehr viel. Die Testessen im Wettbewerb um das „Regionalgericht Anhalt“ standen an. Und das bedeutete für die vierköpfige Jury, bestehend aus Vertretern des Kochvereins Anhalt-Dessau und der Regionalmarke Mittelelbe sowie des Landesverbandes der Köche bei acht Wettbewerbsbeiträgen mitunter zwei Gerichte am Tag zu verkosten. „Da sind wir ganz schön ins Schwitzen gekommen und mussten den Gürtel schon mal um ein zwei Löcher weiter stellen“, scherzt Wolffgang, Vorsitzender des Landesverbandes der Köche und Initiator des Wettbewerbs, der in diesem Jahr sein zehnjähriges Jubiläum feiert.