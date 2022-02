Liebe auf den ersten Blick - Tierpark Greta schickt Dromedar-Dame Greta auf Liebesurlaub

Junge Kamel-Stute soll bei Deckhengst Akim an der Müritz die Liebe finden und in „guter Hoffnung“ zurückkommen.

Dessau-Rosslau/MZ - Montag war Reisetag. Am Morgen wurde die junge Dromedar-Stute Greta von ihrem Stall im Dessauer Tierpark in eine Großraumlimousine verfrachtet zur Hochzeitsreise in den Tiererlebnispark Müritz nach Grabowhöfe in Mecklenburg- Vorpommern.

Hier an der Mecklenburgischen Seenplatte wird Greta auf Akim treffen. Der aus dem Tierpark Ueckermünde stammende Dromedarhengst hat sich nach Aussage des Dessauer Tierparks bereits mehrfach für Zuchtzwecke bewährt. Nun also wird ihm die vierjährige Greta zugeführt und mehrere Wochen mit ihrem erwählten Partner verbringen, ehe sie bestenfalls „in guter Hoffnung“ zurück nach Dessau kommt.

Lange Suche nach Partner

Verkuppelt hat die beiden Paarhufer der Dessauer Tierparkchef Jan Bauer. „Wir haben lange nach einem passenden Hengst für Greta gesucht“, sagt er. Mit ihren vier Jahren sei die 2018 im Tierpark Berlin-Friedrichsfelde geborene Stute nun im besten Alter, um mit der Fortpflanzung zu beginnen. Weil die Haltung von Dromedarhengsten allerdings sehr aufwendig ist, stehen die Bewerber auch nicht gerade Schlange.

„Als wir Akim entdeckt hatten, ging nun alles sehr schnell vonstatten. Der Bursche steckt aktuell voll in der Brunft.“ Auch eine erste Begegnung der beiden Tiere habe es schon gegeben, berichtet Bauer am Mittwoch. „Und es scheint Liebe auf den ersten Blick zu sein.“

Bis Ende April wohl soll Greta nun in Grabowhöfe verweilen, damit man wirklich hoffen könne, sie „gedeckt“ zurück zu bekommen. Und dann braucht es wieder Geduld. Dromedare nämlich haben, wie viele Vertreter großer Säugetiere eine lange Trächtigkeitsdauer. Schon das Pferd braucht elf Monate, ehe im Mutterleib das Fohlen ausgereift ist. Die Dromedare legen mit 15 Monaten noch einmal eine Schippe drauf. Aber bleiben immer noch unter der Tragezeit der Dickhäuter aus den afrikanischen Savannen. Die Kühe der Nashörner tragen ihre Jungen 16 Monate und Elefanten sogar fast zwei Jahre im Mutterleib.

Warten auf erstes Dromedarfohlen

Läuft alles weiter wie geplant und vom Tierparkteam erhofft, könnte Greta ihr erstes Fohlen im Frühsommer 2023 in Dessau zur Welt bringen. Die erste Geburt für diese Art in der städtischen Einrichtung am Querweg. „Die Zeit wäre dann super günstig“, guckt Jan Bauer fast liebevoll voraus: „Wenn die ’kleine Maus’ da ist, sind in den Tierparkanlagen alle Wiesen satt grün und es gibt Futter ohne Ende für die Dromedare.“

Dazu zählt im Australienbereich auch die 25-jährige Dromedarstute „Arabella“, die ursprünglich aus dem Berliner Zoo stammt. Die zwei Dromedare mit einer lichten Höhe über zwei Meter sind die größten Tiere im Tierpark Dessau. Greta ist mit ihren langen Beinen die Allergrößte. Und hat sich im letzten Jahr die Herzen der Besucher erobert. „Nur leider hat sich für unsere Dromedare bisher noch kein Pate gefunden. Vielleicht bringt Mama Greta dafür dann den erhofften Schub“, meint Bauer.