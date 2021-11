Lichter auf der Burg bleiben erneut aus - Dritter Advent in Roßlau ist abgesagt

Rosslau/Kochstedt/ MZ - Der dritte Advent auf der Roßlauer Wasserburg fällt erneut der Corona-Pandemie zum Opfer. Entschieden haben das die Mitglieder des Fördervereins der Burg Roßlau vor dem Hintergrund steigender Infektionszahlen in der Doppelstadt wie im Land.

Der Adventsmarkt auf der historischen Wasserburg gehört zu den schönsten Märkten in ganz Sachsen-Anhalt. Tausende Besucher pilgerten alljährlich kurz vor dem Weihnachtsfest zum historischen Roßlauer Burggelände - das liebevoll geschmückt war. Nun bleiben Burgtore schon zum zweiten Mal in Folge am dritten Advent verschlossen, bedauert Torsten Vollert vorm Burgverein. Obwohl die Vorbereitungen bereits im vollen Gange waren, haben sich die Organisatoren so entschieden, um den am Markt Beteiligten frühzeitig erklären zu können, dass sie umplanen müssen.

Auch beim Heimatverein Kochstedt, dem Organisator des Wichtelmarkts auf dem Gelände des Grünen Baums, ist in diesen Tagen eine Entscheidung gefallen. Dort gibt es am ersten Adventswochenende keinen Glühwein und keine Feuerstellen, wie es unter normalen Umständen Tradition ist.

„Die Absage des Wichtelmarkts ist auch der moralischen Verantwortung als Veranstalter für die Gesundheit unserer überwiegend älteren ehrenamtlichen Helfer, unserer Händler und unserer Gäste geschuldet“, erklärte Heimatvereinsvorsitzender Matthias Beiersdorfer. Viele Heimatvereinsmitglieder zeigen für die Entscheidung Verständnis, bedauerten aber auch, dass der Wichtelmarkt nun schon zum zweiten Mal ausfallen muss.