Frischer Schnee lässt die Herzen von Skifahrern zum Jahreswechsel höher schlagen. So ist nun auch Oberwiesenthal in die Skisaison gestartet. Doch andernorts kommen Skifahrer ebenfalls auf ihre Kosten.

Oberwiesenthal - Das Warten hat für Skifahrer ein Ende: Mit Verspätung ist die alpine Skisaison nun auch am Fichtelberg gestartet. Am Dienstag wurde die Piste an der Himmelsleiter freigegeben. Der Chef des Skigebiets, Constantin Gläß, zeigte sich erleichtert. „Es ist essenziell, dass es nun endlich losgeht.“ Etliche Wintersportler ließen sich das Skivergnügen an Sachsens höchstem Berg von teils schlechter Sicht und Windböen beim Auftakt nicht vermiesen. Gläß: „Wir sind gut besucht.“

Eigentlich hatte in Oberwiesenthal schon Mitte Dezember die Skisaison starten sollen. Doch wegen milder Temperaturen mangelte es an Schnee. Nun wurde dank Frost in den vergangenen Tagen maschinell nachgeholfen. Zudem hat es in der Nacht in den höheren Lagen des Erzgebirges spürbar geschneit.

In Marienberg kamen einem Sprecher des Deutschen Wetterdienstes zufolge rund sechs Zentimeter Neuschnee zusammen. Auch in Chemnitz lag am Morgen eine dünne Schneedecke von etwa zwei Zentimetern. In tieferen Lagen wie Leipzig blieb es dagegen meist bei Sprühregen.

Skibetrieb auch am Keilberg und in Altenberg

Ziel sei es, nach und nach den Rest des Skigebiets zu öffnen, erklärte Gläß. Am Silvestertag sollten die Abfahrt 2 und die Strecke am Wäldchen hinzukommen, sodass Skifahrer dann auch den Viererlift nutzen können. In Oberwiesenthal hofft man dabei auch auf weiteren Neuschnee. Denn der Wasservorrat sei zu knapp, um das ganze Gebiet ausgiebig künstlich zu beschneien, hieß es.

Fündig werden Skifahrer auch auf der anderen Seite der Grenze am Keilberg. Dort war der Skibetrieb schon früher gestartet, doch sind auch da bisher nur 8 der 28 Abfahrten geöffnet mit einer Länge von insgesamt 8 Kilometern, wie es auf der Internetseite heißt.

Auch andernorts in Sachsen läuft diese Tage der Skibetrieb, etwa in Altenberg, Eibenstock und Augustusburg.