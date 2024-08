Die Stadt muss Honorarkräften an der Musikschule Verträge für eine Festanstellung anbieten, hat diese aber offenbar zu langsam und fehlerhaft vorbereitet. Der Schaden könnte groß sein.

Lehrer an Dessauer Musikschule streiken: Stadt hat auch nach Jahren keine Verträge vorgelegt

An der Musikschule findet derzeit kaum Unterricht statt.

Dessau/MZ. - Auf ihrer Website wirbt die Stadtverwaltung in den höchsten Tönen für die städtische Musikschule „Kurt-Weill“. „Seit 1953 ist unsere Musikschule ein fester und wichtiger Bestandteil im kulturellen Leben der Stadt und unverzichtbar für die musisch-ästhetische Bildung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen“, heißt es dort. Doch davon ist derzeit wenig zu spüren, denn in vielen Klassenräumen bleibt es seit einigen Tagen still. Grund ist ein Streik der freiberuflichen Musiklehrer aus Ärger über ihnen vorgelegte Verträge.