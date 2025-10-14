Dessau/MZ. - Ein Einbruch in ein leerstehendes Haus im Dessauer Stadtteil Nord wurde der Polizei in Dessau-Roßlau am Montag, 13. Oktober, telefonisch mitgeteilt. Vor Ort trafen die eingesetzten Polizeibeamten auf den 44-jährigen Anzeigenerstatter.

Dieser gab an, dass sich die unbekannte Täter vermutlich zwischen dem 30. September und dem 13. Oktober gewaltsam Zutritt zu dem Objekt verschafft und aus diesem mehrere Raumheizer sowie Kupferrohre und Kupferkabel entwendet haben. Der durch den Einbruch entstandene Gesamtschaden wurde auf etwa 2.000 Euro geschätzt.