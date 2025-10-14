weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Dessau-Roßlau
    4. >

  4. Polizei ermittelt: Leer stehendes Haus in Dessau-Nord - Einbrecher nehmen Raumheizer und Kupferrohre mit

Eil
Achtung, Autofahrer! A38 nach Unfall bei Querfurt voll gesperrt
Achtung, Autofahrer! A38 nach Unfall bei Querfurt voll gesperrt

Polizei ermittelt Leer stehendes Haus in Dessau-Nord - Einbrecher nehmen Raumheizer und Kupferrohre mit

Ein Einbruch wurde der Polizei in Dessau-Roßlau am Montag, 13. Oktober, telefonisch mitgeteilt.

14.10.2025, 15:20
Der genaue Tattag ist offen.
Der genaue Tattag ist offen. Foto: Silas Stein/dpa

Dessau/MZ. - Ein Einbruch in ein leerstehendes Haus im Dessauer Stadtteil Nord wurde der Polizei in Dessau-Roßlau am Montag, 13. Oktober, telefonisch mitgeteilt. Vor Ort trafen die eingesetzten Polizeibeamten auf den 44-jährigen Anzeigenerstatter.

Dieser gab an, dass sich die unbekannte Täter vermutlich zwischen dem 30. September und dem 13. Oktober gewaltsam Zutritt zu dem Objekt verschafft und aus diesem mehrere Raumheizer sowie Kupferrohre und Kupferkabel entwendet haben. Der durch den Einbruch entstandene Gesamtschaden wurde auf etwa 2.000 Euro geschätzt.