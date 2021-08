Leer stehendes Haus am Friedensplatz in Dessau steht im Vollbrand

Dessau/MZ - Direkt hinter dem Anhaltischen Theater in Dessau ist am Dienstagmittag ein Großbrand ausgebrochen. Es brennt in einem Haus an der Ecke Friedensplatz und Akensche Straße.

Die Flammen schlagen meterhoch aus dem Dachstuhl. Der Rauch ist weit über die Stadt zu sehen. Vereinzelt „regnet“ es Asche in der Innenstadt. Gegen12.15 Uhr waren alle Zwischendecken in dem Haus eingebrochen.

Der Qualm liegt über dem gesamten Stadtzentrum. (Foto: Müller-Lorey)

Die Feuerwehren sind seit 11.30 Uhr mit einem Großaufgebot vor Ort. Weitere Kräfte sind nachgeordert. Erstes Ziel ist es, ein Übergreifen der Flammen auf die Nebengebäude zu verhindern. Bei den Löscharbeiten hat sich ein Feuerwehrmann am Fuß verletzt.

Das Haus steht seit einiger Zeit leer. Vor Jahren hatte es das Theater selbst als Kostümfundus genutzt.