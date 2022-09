Lebenshilfe Roßlau nimmt neue Wäscherei der Superlative in Betrieb - Beste Arbeitsbedingungen für Behinderte

Roßlau/MZ - - Er erledigt eine Arbeit, die andere nicht unbedingt mögen. Doch Falk Gatter trägt bei dieser Tätigkeit ein Lächeln im Gesicht. Emsig hantelt er an der Kopfleiste eines noch feuchten Bettbezugs, bis alle Knöpfe geschlossen sind. Geschickt und zügig legt er feuchte Tischtücher zusammen, die demnächst durch die Wäschemangel müssen. Gatter und seine Kollegen beladen Wäschetrommeln, riesige Trockner, sie stehen an der Wäschemangel und vielleicht auch bald an den neuen Bügelautomaten. Alle arbeiten in einer Wäscherei.