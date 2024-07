Dusche statt Wanne Langes Warten auf Badumbau für erkrankte Ehefrau: Trotz Förderzusage braucht Vermieter viel Zeit

Wenn ein Familienmitglied zum Pflegefall wird und jede Hilfe Not tut: MZ-Leser und ehemaliger Fotograf Lutz Sebastian kämpft um Änderung in der eigener Wohnung und ist in einer langen Warteschleife gelandet.