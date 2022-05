Laden eröffnet - Ernsting’s Family ist nun im Rathauscenter Dessau zu finden

Dessau/MZ/HTH - Ernsting’s family hat am Freitag seine neue Filiale im Dessauer Rathauscenter eröffnet. Zuvor war der Anbieter für Mode, Accessoires, Spielwaren und mehr im Dessau-Center ansässig. Nun präsentiert er sein Angebot auf 290 Quadratmetern Verkaufsfläche im frischen Design, wie Ernsting’s family in einer Presseinformation mitteilt.

Insgesamt hat die Textil-Kette mit Sitz in Coesfeld (Westfalen) 1.900 Filialen in Deutschland und Österreich und beschäftigt rund 12.000 Mitarbeiter. In Klieken (Coswig/Anhalt) betreibt die Firma ein Verteilcenter