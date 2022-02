Kurz nach Mitternacht - Dessauer Feuerwehren löschen brennende Laube in Gartensparte

Feuer hat Schaden in Höhe von 8.000 Euro angerichtet. Helfer müssen 800 Meter Schlauchleitung bis zum nächsten Hydranten verlegen, um an Löschwasser zu kommen.

Dessau/MZ - Dessauer Feuerwehren haben in der Nacht zum Samstag eine brennende Laube in der Kleingartensparte „Neue Schule“ in der Kleinkühnauer Straße gelöscht. Alarmiert wurde die Berufsfeuerwehr am Samstag kurz vor ein Uhr. Bei Ankunft der Helfer stand die Laube beziehungsweise der Geräteschuppen auf einer Fläche von rund sieben mal drei Metern in Vollbrand.

Die Polizei war vor Ort und hatte ein Zugangstor zur Gartensparte geöffnet. Der Brand wurde mit mehreren C-Rohren abgelöscht. Die an der Rückwand angrenzende und vermutlich leerstehende Laube war laut Feuerwehr im Dachbereichdurch das Feuer ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen worden. Nach der Restablöschung wurde die Einsatzstelle nochmals mit einer Wärmebildkamera auf Glutnester überprüft.

Eine Herausforderung, die die Einsatzkräfte bei diesem Brand zu meistern hatten, sei die Sicherung der Löschwasserversorgung gewesen, erklärte Feuerwehr-Einsatzleiter Harald Krug. Dazu musste eine rund 800 Meter lange Schlauchleitung zu einem Unterflurhydranten verlegt werden.

Den Brandschaden an der Laube schätzte die Berufsfeuerwehr auf rund 8.000 Euro. Der Brandort wurde nach den Löscharbeiten von der Feuerwehr an die Polizei übergeben.

Im Einsatz in der Gartensparte waren neben den Kameraden der Berufsfeuerwehr Mitglieder der Freiwilligen Wehren Alten und Kühnau. Insgesamt halfen 23 Einsatzkräfte bei den Löscharbeiten.