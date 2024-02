Zum Jahresbeginn hat es in der Geschäftsführung der Anhaltischen Hospiz- und Palliativgesellschaft (AHG) personelle Veränderungen gegeben.

Kronenkreuz zum Abschied für Johannes Koschig - Hospizgesellschaft in Dessau mit neuer Spitze

Generationswechsel: Johannes Koschig geht in den Ruhestand, Sebastian Saupe (r) und Jeanette Weigang sind das neue Leitungsteam.

Dessau/MZ. - Zum Jahresbeginn hat es in der Geschäftsführung der Anhaltischen Hospiz- und Palliativgesellschaft (AHG) personelle Veränderungen gegeben. Nach rund 30 Jahren als Pflegedirektor des Diakonissenkrankenhauses Dessau und zweieinhalb Jahren als Geschäftsführer der Anhaltischen Hospiz- und Palliativgesellschaft ist Johannes Koschig zum Jahreswechsel in seinen verdienten Ruhestand eingetreten. An seiner Stelle hat Sebastian Saupe die AHG-Geschäftsführung übernommen.