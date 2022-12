Zu viele Ehrenämter von Frank Rumpf? Kritik an Beschäftigung und Bezahlung von Dessauer Stadtratschef - Landesrechnungshof sieht schwere Verstöße

In einem 23-seitigen Bericht moniert der Landesrechnungshof zu hohe Zahlungen an den Politiker. So wie er jahrelang als Verwaltungsleiter in Rodleben eingesetzt wurde, hätte die Stadt ihn wohl nicht beschäftigen dürfen. Die Rathausspitze soll davon gewusst aber weggesehen haben.